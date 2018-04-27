Россия в марте снизила производство водки, коньяка и пива

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Россия в марте 2018 года снизила производство водки, коньяка и пива по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но увеличила выпуск сигарет, говорится в оперативном докладе Росстата.

По данным Росалкогольрегулирования, на которые ссылается статистическое ведомство, производство водки в марте составило 6 миллионов декалитров, что на 10,9% меньше, чем годом ранее. Производители коньяка за прошлый месяц сократили выпуск своей продукции на 11,4% по сравнению с прошлым годом — до 664 тысяч декалитров.

Производство пива (кроме отходов пивоварения) в марте упало на 13,1% и составило 59,9 миллиона декалитров. Производство сигарет увеличилось на 20,4% в годовом выражении — до 22,5 миллиарда штук.

Выпуск питьевой воды (включая газированную воду) в марте снизился на 0,9% — до 570 миллионов полулитров. Производство прочих безалкогольных напитков снизилось на 4%, до 27,6 миллиона декалитров.