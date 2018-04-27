Власти Татарстана поддержат турецкие проекты в республике

СТАМБУЛ, 27 апр — РИА Новости. Власти Татарстана готовы оказывать максимальное содействие в реализации турецких проектов в республике.

Деловой форум "Турция-Татарстан" с участием представителей турецких компаний состоялся в пятницу в Стамбуле.

"Я заверяю, что всем проектам, которые будут рассматриваться в Татарстане, будем оказывать максимальную поддержку. У нас есть инфраструктура, у нас есть все возможности. И, конечно же, я лично всегда интересуюсь всеми проектами. Когда возникают какие-то вопросы, стараюсь найти решение. И это будет и дальше. Я заверяю, что любые проекты будут поддержаны руководством страны", — заявил на пресс-конференции по итогам форума глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Он также пригласил представителей турецкого бизнеса участвовать в X Международном экономическом саммите "Россия — Исламский мир: KazanSummit" 10 — 12 мая, а любителей футбола посетить Чемпионат мира по футболу 2018.

"Eще раз приглашаю на KazanSummit. Это прекрасная возможность ещё раз посмотреть на Республику. Приглашаю любителей футбола на игры Чемпионата Мира…Я и мои коллеги готовы подключиться и оказать любое содействие", — отметил Минниханов.

Другие новости региона читайте здесь >>