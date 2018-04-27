СУЭК присоединилась ко Всемирной угольной ассоциации

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК), крупнейший производитель угля в России, присоединилась к Международной угольной ассоциации (World Coal Association), единственной международной организации, выступающей от лица всей мировой угольной индустрии, сообщает пресс-служба СУЭК.

"Мы приняли важное решение о присоединении к глобальной ассоциации угольной промышленности и о совместной работе по обеспечению долгосрочной стабильности в углепроме. Наша продукция отправляется в адрес 1 900 потребителей в 42 странах по всему миру, поэтому мы не понаслышке знаем о вызовах, с которыми сейчас сталкивается угольный сектор", — сказал председатель правления и главный исполнительный директор АО "СУЭК" Владимир Рашевский.

По его словам, взаимодействуя с другими участниками мирового рынка, компания планирует продолжить содействовать дальнейшему ответственному развитию угольной промышленности, находить и предоставлять решения в соответствии с растущими потребностями в сфере энергетики для обеспечения всемирной энергобезопасности, одновременно придерживаясь самых высоких экологических стандартов.

"WCA продолжает демонстрировать жизненно важную роль угля в обеспечении устойчивого развития и энергетической безопасности, и мы приветствуем вхождение СУЭК в состав нашей Ассоциации. Главная цель WCA — обеспечить долгосрочную устойчивость угольного сектора, объединить заинтересованные стороны, вдохновить их на инновации и лидерство", — отметил главный исполнительный директор Всемирной ассоциации угля Бенджамин Спортон, слова которого цитируются в пресс-релизе СУЭК.

По его словам, членство СУЭК в WCA отражает важность участия России в мировой угольной индустрии. "совместная работа с СУЭК позволит усилить роль WCA в позиционировании угля как жизненно важного энергетического и стратегического ресурса, необходимого для сегодняшнего мира и будущего", — отметил Спортон.

СУЭК — одна из крупнейших угледобывающих компании мира. Предприятия компании расположены в Сибири и на Дальнем Востоке России — 27 шахт и разрезов. На предприятиях компании работают более 33 500 человек. Основной акционер — Андрей Мельниченко.