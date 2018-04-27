ФСК в осенне-зимний период снизила количество аварий на 16,4%

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Федеральная сетевая компания в осенне-зимний период 2017-2018 годов снизила количество аварий на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил журналистам глава компании Андрей Муров.

"Федеральная сетевая компания в осенне-зимний период 2017-2018 годов добилась снижения удельной аварийности на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общее количество аварий сократилось на 16,4%", — сказал Муров в рамках совещания по итогам прохождения осенне-зимнего периода.

Он отметил, что ФСК "справилась с климатическими вызовами": "ледяными" дождями в декабре, обледенением проводов, недавними ураганами.