ЦБ стал владельцем свыше 99,99% акций Автовазбанка

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Банк России стал владельцем свыше 99,99% акций санируемого Автовазбанка (АВБ), следует из сообщения регулятора.

"Банк России стал владельцем свыше 99,9% обыкновенных акций акционерного общества Автовазбанк", — говорится в сообщении.

План по предупреждению банкротства АВБ предусматривал, что регулятор выкупит допэмиссию акций банка на 350 миллионов рублей.

ЦБ в начале апреля возложил функции временной администрации в Автовазбанке на Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). До этого с 2015 года АВБ санировался Промсвязьбанком, который с декабря прошлого года сам проходит процедуру финансового оздоровления через ФКБС.

Зампред ЦБ Василий Поздышев в прошлом году заявлял, что Автовазбанк нуждается в докапитализации на сумму не более 15 миллиардов рублей. Однако согласно плану участия ЦБ в санации банка, он докапитализируется на 350 миллионов рублей.

По данным РИА Рейтинг, Автовазбанк на 1 марта занимал 57-е место в российской банковской системе с активами в размере 132,8 миллиарда рублей.