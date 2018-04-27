Boomstarter посоветовал властям ввести нулевые налоги для стартапов

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Российским властям стоит ввести льготный налоговый режим и обнулить налоги для стартапов на первые три года, чтобы таким образом помочь их развитию, полагает сооснователь первой в России краудфандинговой платформы Boomstarter Евгений Гаврилин.
6.1%Да, это позволит победить коррупцию
23.2%Нет, это даст дополнительную возможность для злоупотреблений при разработке законов
70.7%Не вижу разницы между лоббизмом и коррупцией
Контроль вместо ограничений
На рассмотрении в Госдуме в настоящее время находятся три законопроекта, регулирующих криптовалютный рынок. Два основных из них — о цифровых финансовых активах и о привлечении инвестиций с помощью инвестплатформ ("о краудфандинге").
Гаврилин считает, что властям России надо поторопиться с принятием законопроектов, поскольку в отсутствие регулирования инвесторы направляют средства в другие страны.
"Пока непонятно с законопроектами в этой сфере, люди выбирают другие юрисдикции. Если в США это запрещено, в Китае запрещено, в Европе и Азии в некоторых странах легализовали, то в России — непонятно. Я считаю, что более правильно (властям РФ — ред.) придумать форму не для ограничения, а контроля. Я надеюсь, что люди, которые сейчас занимаются законом в сфере ICO, подойдут к вопросу с точки зрения, какую выгоду Россия получит", — поделился он своим мнением.
При этом в законопроекте о краудфандинге, по его мнению, стоит учесть и налоги, защиту от скама (мошенничества — ред.), ввести защиту прав инвесторов и стартапов от потери средств.
Новый вид краудфандинга
По словам Гаврилина, краудфандинг в последние годы заметно трансформировался, и все больше компаний в будущем будут привлекать средства через token sale (продажа токенов).
По его словам, на смену краудфандингу пришло ICO (публичное размещение токенов) или token sale, которые будут очень популярны среди стартапов.
"Он по большому счету от краудфандинга ничем не отличается. В классическом краудфандинге взамен инвестиций ты получаешь товар, а в ICO и token sale ты получаешь прибыль, какую-то выгоду. Мы видим проекты сейчас, которые показывают рост прибыли: купил за доллар, продал за тысячу долларов. И это встряхивает рынок. Говоря конкретно про Россию, я вижу, что все больше будет компаний, которые будут проводить token sale", — считает Гаврилов.