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Экономика

Boomstarter посоветовал властям ввести нулевые налоги для стартапов

10:3327.04.2018
(обновлено: 10:35 27.04.2018)
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© Fotolia / Anton GvozdikovРоссийские рубли. Архивное фотоРоссийские рубли. Архивное фото
© Fotolia / Anton Gvozdikov

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Российским властям стоит ввести льготный налоговый режим и обнулить налоги для стартапов на первые три года, чтобы таким образом помочь их развитию, полагает сооснователь первой в России краудфандинговой платформы Boomstarter Евгений Гаврилин.

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"Я смотрю на другие страны и вижу, что надо ввести налоговый стандарт для стартапов: первые три года, пока они развиваются, давайте освободим от налогового бремени этот мелкий и средний бизнес, дайте возможность им начать зарабатывать деньги. Сейчас сильно проблематично стартануть. Будь мне сейчас 20 лет, я не знаю, смог бы я запустить бизнес при нынешних условиях. При существующей налоговой системе невозможно работать", — сказал он РИА Новости в кулуарах Synergy Insight Forum.

Контроль вместо ограничений

На рассмотрении в Госдуме в настоящее время находятся три законопроекта, регулирующих криптовалютный рынок. Два основных из них — о цифровых финансовых активах и о привлечении инвестиций с помощью инвестплатформ ("о краудфандинге").

Монета в один рубль на фоне графика. Архивное фото
© Fotolia / Valerie Potapova
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Второй из них регулирует отношения по привлечению инвестиций посредством инвестиционных платформ и определяет правовые основы деятельности операторов таких платформ. В апреле этот законопроект был внесен в новой редакции, и поскольку из его текста был убран термин "краудфандинг", было изменено и его название: "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ".

Гаврилин считает, что властям России надо поторопиться с принятием законопроектов, поскольку в отсутствие регулирования инвесторы направляют средства в другие страны.

"Пока непонятно с законопроектами в этой сфере, люди выбирают другие юрисдикции. Если в США это запрещено, в Китае запрещено, в Европе и Азии в некоторых странах легализовали, то в России — непонятно. Я считаю, что более правильно (властям РФ — ред.) придумать форму не для ограничения, а контроля. Я надеюсь, что люди, которые сейчас занимаются законом в сфере ICO, подойдут к вопросу с точки зрения, какую выгоду Россия получит", — поделился он своим мнением.

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© РИА Новости / Алексей Никольский
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"Ведь это потрясающий инструмент, новая экономика рождается у нас на глазах, и круто было бы, если бы фаундеры (основатели — ред.) были из России. Русские компании будут работать на мировом рынке в коллаборации с другими странами, и поток денег направится в Россию. Если мы это ограничим или запретим, то будут открываться компании в Гонконге или Сингапуре, Литве или Швейцарии. Я бы посоветовал нашим законотворцам подумать, как можно все разрешить, но при этом контролировать", — добавил он.

При этом в законопроекте о краудфандинге, по его мнению, стоит учесть и налоги, защиту от скама (мошенничества — ред.), ввести защиту прав инвесторов и стартапов от потери средств.

Новый вид краудфандинга

По словам Гаврилина, краудфандинг в последние годы заметно трансформировался, и все больше компаний в будущем будут привлекать средства через token sale (продажа токенов).

Здание Федеральной налоговой службы России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"Я считаю, что краудфандинг уже сильно трансформировался. Модно было пять лет назад использовать слово краудфандинг, был такой в хорошем смысле "хайп". Сейчас, когда мы живем в эпоху уберизации, автоматизации и децентрализации, краудфандинг поменял свою сущность: остались "крауд" и финансирование, но появилось понятие инвестиционный краудфандинг, который не очень популярен и не очень успешен в России", — отметил он.

По его словам, на смену краудфандингу пришло ICO (публичное размещение токенов) или token sale, которые будут очень популярны среди стартапов.

"Он по большому счету от краудфандинга ничем не отличается. В классическом краудфандинге взамен инвестиций ты получаешь товар, а в ICO и token sale ты получаешь прибыль, какую-то выгоду. Мы видим проекты сейчас, которые показывают рост прибыли: купил за доллар, продал за тысячу долларов. И это встряхивает рынок. Говоря конкретно про Россию, я вижу, что все больше будет компаний, которые будут проводить token sale", — считает Гаврилов.

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