В Шиханах хотят запатентовать название "Новичок" для бытовой химии

ШИХАНЫ (Саратовская обл.), 27 апр — РИА Новости. Название отравляющего вещества "Новичок", которым, по мнению британских властей и СМИ, были отравлены Скрипали, намерены запатентовать в России для производства бытовой химии, рассказал в интервью РИА Новости глава ЗАТО Шиханы Андрей Татаринов.
"На днях я прочитал в интернете, что где-то в Ульяновской области фермер начал выпускать подсолнечное масло под маркой "Новичок". Меня эта ситуация немного задела. Ведь это наш бренд, который связан с Шиханами. Я дал команду администрации города проработать вопрос о патентовании бренда "Новичок" в качестве торговой марки для бытовой химии", — заявил он.
В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
Британские СМИ Британии сообщали, что химическое вещество "Новичок", которым могли быть отравлены Скрипали, якобы произведено на объекте Шиханы в Саратовской области.
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Это Шиханы в Саратовской области, где, по мнению британских СМИ, производилось отравляющее вещество "Новичок". Город закрытый. Для его посещения россиянам требуется разрешение, согласованное с ФСБ, а иностранцам въезд сюда вообще запрещён. #Skripal pic.twitter.com/8mjBgysmBo— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 27 апреля 2018 г.