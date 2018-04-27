В Шиханах хотят запатентовать название "Новичок" для бытовой химии

ШИХАНЫ (Саратовская обл.), 27 апр — РИА Новости. Название отравляющего вещества "Новичок", которым, по мнению британских властей и СМИ, были отравлены Скрипали, намерены запатентовать в России для производства бытовой химии, рассказал в интервью РИА Новости глава ЗАТО Шиханы Андрей Татаринов.

"На днях я прочитал в интернете, что где-то в Ульяновской области фермер начал выпускать подсолнечное масло под маркой "Новичок". Меня эта ситуация немного задела. Ведь это наш бренд, который связан с Шиханами. Я дал команду администрации города проработать вопрос о патентовании бренда "Новичок" в качестве торговой марки для бытовой химии", — заявил он.

В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © РИА Новости Парк в ЗАТО Шиханы: Аллея Славы и памятники пограничникам и десантникам

Британские СМИ Британии сообщали, что химическое вещество "Новичок", которым могли быть отравлены Скрипали, якобы произведено на объекте Шиханы в Саратовской области.

Читайте полный текст интервью >>