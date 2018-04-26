Российские специалисты пообещали Путину электромобиль лучше зарубежных

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр — РИА Новости. Российские специалисты из Санкт-Петербурга пообещали президенту Владимиру Путину выпустить отечественный электромобиль, превосходящий по своим параметрам зарубежные аналоги.
"У нас в прошлом уже пытались делать электромобиль. По-моему не очень получилось", — заметил Путин.
"Мы сделаем! Причем, в чем мы выиграли? В том, что мы использовали площадку, то, что мы использовали интеллектуальный двойник цифровой, то, что мы использовали элементы бионического дизайна", — сообщил ректор.
Кроме того, Рудской заверил, что по весу и другим параметрам отечественный электромобиль будет значительно лучше западных аналогов.
"Мы его уже запустили в производство. По кооперации будем делать. По разным точкам, в том числе в Финляндии", — добавил он.