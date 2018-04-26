В Минэнерго рассказали о возможном производстве турбин большей мощности

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Энергокомпании РФ, которые будут использовать турбины большой мощности российского производства, могут получить преференции на оптовом рынке электроэнергии, не исключил замглавы Минэнерго Алексей Текслер.
При этом Текслер отметил, что все меры поддержки в части энергетического машиностроения подведомственны Минпромторгу. "Но, естественно, в Минэнерго есть совместные рабочие группы, где мы все эти вопросы рассматриваем, обсуждаем", — добавил он.
"Я думаю, что постановка вопроса корректна, мы хотели бы увидеть оборудование, в которое отрасль поверит. Подключение "Силовых машин", компетентной структуры, мы, естественно, приветствуем. Мы говорим о создании машины (газовой турбины — ред.) мощностью больше 110 МВт", — сказал замглавы Минэнерго, отвечая на вопрос, как Минэнерго оценивает желание "Силовых машин" производить турбины большой мощности.
В РФ в настоящее время не производятся газовые турбины большой мощности, от 110 МВт и выше. Это оборудование является основным на теплоэлектростанциях с парогазовым циклом, но пока импортируется. На двух электростанциях компаний ОГК-2 и "Интер РАО" в РФ работают семь турбин мощностью 110 МВт производства НПО "Сатурн", входящего в ОДК "Ростеха", но они требуют доработки, а промышленный выпуск их не налажен. В конце апреля источники агентства Рейтер сообщили, что доработанная российская турбина не прошла испытаний и развалилась. "Ростех" в ответ заявил о выходе из строя части механизмов, что не фатально, но сдвигает срок завершения работ по турбине.