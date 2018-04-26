В Минэнерго рассказали о возможном производстве турбин большей мощности

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Энергокомпании РФ, которые будут использовать турбины большой мощности российского производства, могут получить преференции на оптовом рынке электроэнергии, не исключил замглавы Минэнерго Алексей Текслер.

"Если когда-нибудь речь дойдет до первого головного образца, то, конечно, там возможны определенные преференции на оптовом рынке при применении такого рода оборудования. Но сначала надо создать такое оборудование, и в этой части поддержку оказывает Минпром. А когда дело дойдёт до конкретного применения этого оборудования и будет поставлен вопрос о некой поддержке на оптовом рынке, я думаю, мы это рассмотрим", — сказал Текслер журналистам.

При этом Текслер отметил, что все меры поддержки в части энергетического машиностроения подведомственны Минпромторгу. "Но, естественно, в Минэнерго есть совместные рабочие группы, где мы все эти вопросы рассматриваем, обсуждаем", — добавил он.

"Я думаю, что постановка вопроса корректна, мы хотели бы увидеть оборудование, в которое отрасль поверит. Подключение "Силовых машин", компетентной структуры, мы, естественно, приветствуем. Мы говорим о создании машины (газовой турбины — ред.) мощностью больше 110 МВт", — сказал замглавы Минэнерго, отвечая на вопрос, как Минэнерго оценивает желание "Силовых машин" производить турбины большой мощности.

Ранее концерн Siemens сообщал, что надеется продолжить в России совместную работу с "Силовыми машинами" по производству больших газовых турбин для электростанций, даже с учетом планов российской компании по разработке собственной технологии.

В РФ в настоящее время не производятся газовые турбины большой мощности, от 110 МВт и выше. Это оборудование является основным на теплоэлектростанциях с парогазовым циклом, но пока импортируется. На двух электростанциях компаний ОГК-2 и "Интер РАО" в РФ работают семь турбин мощностью 110 МВт производства НПО "Сатурн", входящего в ОДК "Ростеха", но они требуют доработки, а промышленный выпуск их не налажен. В конце апреля источники агентства Рейтер сообщили, что доработанная российская турбина не прошла испытаний и развалилась. "Ростех" в ответ заявил о выходе из строя части механизмов, что не фатально, но сдвигает срок завершения работ по турбине.