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Экономика

В Минэнерго рассказали о возможном производстве турбин большей мощности

20:5226.04.2018
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкЗаместитель Министра энергетики Российской Федерации Алексей Текслер. Архивное фотоЗаместитель Министра энергетики Российской Федерации Алексей Текслер. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Энергокомпании РФ, которые будут использовать турбины большой мощности российского производства, могут получить преференции на оптовом рынке электроэнергии, не исключил замглавы Минэнерго Алексей Текслер.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович на Красноярском экономическом форуме. 13 апреля 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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Дворкович объяснил, почему Siemens не может быть надежным партнером
"Если когда-нибудь речь дойдет до первого головного образца, то, конечно, там возможны определенные преференции на оптовом рынке при применении такого рода оборудования. Но сначала надо создать такое оборудование, и в этой части поддержку оказывает Минпром. А когда дело дойдёт до конкретного применения этого оборудования и будет поставлен вопрос о некой поддержке на оптовом рынке, я думаю, мы это рассмотрим", — сказал Текслер журналистам.

При этом Текслер отметил, что все меры поддержки в части энергетического машиностроения подведомственны Минпромторгу. "Но, естественно, в Минэнерго есть совместные рабочие группы, где мы все эти вопросы рассматриваем, обсуждаем", — добавил он.

"Я думаю, что постановка вопроса корректна, мы хотели бы увидеть оборудование, в которое отрасль поверит. Подключение "Силовых машин", компетентной структуры, мы, естественно, приветствуем. Мы говорим о создании машины (газовой турбины — ред.) мощностью больше 110 МВт", — сказал замглавы Минэнерго, отвечая на вопрос, как Минэнерго оценивает желание "Силовых машин" производить турбины большой мощности.

Здание компании Siemens в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Siemens рассчитывает поставлять оборудование российским энергокомпаниям
Ранее концерн Siemens сообщал, что надеется продолжить в России совместную работу с "Силовыми машинами" по производству больших газовых турбин для электростанций, даже с учетом планов российской компании по разработке собственной технологии.

В РФ в настоящее время не производятся газовые турбины большой мощности, от 110 МВт и выше. Это оборудование является основным на теплоэлектростанциях с парогазовым циклом, но пока импортируется. На двух электростанциях компаний ОГК-2 и "Интер РАО" в РФ работают семь турбин мощностью 110 МВт производства НПО "Сатурн", входящего в ОДК "Ростеха", но они требуют доработки, а промышленный выпуск их не налажен. В конце апреля источники агентства Рейтер сообщили, что доработанная российская турбина не прошла испытаний и развалилась. "Ростех" в ответ заявил о выходе из строя части механизмов, что не фатально, но сдвигает срок завершения работ по турбине.

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