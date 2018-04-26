Путин предложил вузам привлекать другие страны к созданию стартапов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что российские вузы могли бы привлекать к научно-исследовательской деятельности, стартапам финансирование стран, которые заинтересованы в развитии новейших технологий.

"Можно подтягивать не только наш бизнес, но иностранный, особенно из тех стран, где достаточно много финансовых ресурсов и большая тяга к новейшим технологиям, которых у них пока нет", — сказал Путин, выступая на пленарном заседании съезда Российского союза ректоров.

"В этой связи можно использовать и специалистов, которых вы готовите в своих вузах из этих стран, сразу параллельно выходить на какие-то соответствующие государства, которые их или из соседних государств присылают и хотели бы иметь определенные технологии, и, конечно, создавать площадки, стартапы, конечно, на нашей территории", — пояснил президент.

Он отметил, что к такой работе было бы целесообразно подключить министерство иностранных дел и другие ведомства, а также возможности самих вузов.

"Это отдельный вид международной деятельности. Об этом точно нужно задуматься, здесь есть хорошие перспективы. Это было бы полезно и для наших партнеров, которые, поверьте мне, я это вижу – им уже недостаточно покупать продукцию. Все ставят вопрос о передаче технологий, но их нужно, может, некоторые разработать сначала", — считает глава государства.

Он добавил, что такое направление работы очень перспективно, а заинтересованных государств очень много.