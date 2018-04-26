Дерипаска намерен сохранить контроль над "Русалом", пишут СМИ

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Олег Дерипаска намерен сохранить контроль над "Русалом", несмотря на то, что российский алюминиевый гигант "сражается за выживание" в условиях санкций США, пишет агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По их словам, Дерипаска рассчитывает, что лоббирование со стороны европейских правительств поможет ослабить американские санкции против компании. В последние дни бизнесмен произвел изменения в ее руководстве, чтобы сфокусировать внимание на санкциях, и планирует напрямую участвовать в разрешении ситуации, сказали источники.

Действия США на этой неделе укрепили уверенность Дерипаски в том, что он может сохранить контроль над компанией, пишет издание, отмечая также, что "Русал" пытается обойти санкции и найти новые пути доставки и альтернативных клиентов.

"Русал" попал под введенные в начале апреля санкции США, которые предусматривают блокировку активов и запрет на любой бизнес с ним для американских граждан, включая все операции с долговыми и долевыми инструментами.

Ряд контрагентов "Русала" после этого объявили о пересмотре контрактов с компанией. Австрало-британская Rio Tinto, в частности, сообщила, что объявит форс-мажор по некоторым контрактам с "Русалом" из-за попадания российской компании в санкционный список Минфина США, об этом же заявлял и швейцарский сырьевой трейдер Glencore. В пятницу на прошлой неделе о пересмотре контрактов с российской компанией и объявлении форс-мажора по ряду из них объявила норвежская Norsk Hydro.

Однако в понедельник Минфин США проинформировал о продлении до 23 октября периода, в течение которого американские граждане и компании в рамках санкций против "Русала" должны завершить все контракты и прекратить взаимодействие с компанией. Первоначальный срок был установлен до 5 июня. Кроме того, ведомство сообщило, что США могут и вовсе снять санкции с "Русала", если Дерипаска откажется от контроля над компанией.