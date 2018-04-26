Дерипаска намерен сохранить контроль над "Русалом", пишут СМИ

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Олег Дерипаска намерен сохранить контроль над "Русалом", несмотря на то, что российский алюминиевый гигант "сражается за выживание" в условиях санкций США, пишет агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
Действия США на этой неделе укрепили уверенность Дерипаски в том, что он может сохранить контроль над компанией, пишет издание, отмечая также, что "Русал" пытается обойти санкции и найти новые пути доставки и альтернативных клиентов.
"Русал" попал под введенные в начале апреля санкции США, которые предусматривают блокировку активов и запрет на любой бизнес с ним для американских граждан, включая все операции с долговыми и долевыми инструментами.
Ряд контрагентов "Русала" после этого объявили о пересмотре контрактов с компанией. Австрало-британская Rio Tinto, в частности, сообщила, что объявит форс-мажор по некоторым контрактам с "Русалом" из-за попадания российской компании в санкционный список Минфина США, об этом же заявлял и швейцарский сырьевой трейдер Glencore. В пятницу на прошлой неделе о пересмотре контрактов с российской компанией и объявлении форс-мажора по ряду из них объявила норвежская Norsk Hydro.