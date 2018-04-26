Конференция "Инновации для корпораций" пройдет в "Сколково"

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Конференция "Инновации для корпораций", посвященная внедрению новейших технологических решений в крупном бизнесе, пройдет в Технопарке "Сколково" 17 мая, сообщает пресс-служба Фонда "Сколково".

С лекцией на тему изменение методик ведения бизнеса под влиянием интернета, который ускорил темп рабочих процессов и уничтожил географические бизнес-границы перед участниками конференции выступит авторитетный бизнес-эксперт и экономист, приглашенный профессор в Школе бизнеса Эшридж (Ashridge Business School) в Великобритании, а также в испанской бизнес-школе IE Business School Йонас Риддерстрале.

Участники конференции обсудят механизмы сохранения компаниями конкурентоспособности, работу со стартапами, создание внутренних корпоративных акселераторов и другие темы.

"Главным событием мероприятия станет панельная дискуссия, посвященная теории и практике внедрения корпоративных инноваций, а также проблемам, которые возникают в ходе этого процесса. В ней примут участие президент ГК INFOWATCH, сооснователь компании "Лаборатория Касперского" Наталья Касперская, первый заместитель генерального директора — директор Блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации "Росатом" Кирилл Комаров, руководитель направления по поддержке стартап-инициатив и работе с активами Enel Innovation Hubs Карло Наполи. К обсуждению присоединятся старший вице-президент по инновациям Фонда "Сколково" Кирилл Каем и генеральный директор "Сколково — Венчурные инвестиции" Василий Белов". — говорится в пресс-релизе фонда.