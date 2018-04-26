МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. "Аэрофлот" поднялся в рейтинге самых дорогих авиационных брендов по версии исследовательской компании Brand Finance и при этом остался самым узнаваемым, говорится в сообщении Brand Finance.

В рейтинге стоимости авиабрендов "Аэрофлот" находится на 24-й из 50 строчек, поднявшись на одну позицию по сравнению с 2017 годом. Рост стоимости бренда "Аэрофлота" с прошлого года составил 13% и достиг 1,429 миллиарда долларов.

Кроме стоимости Brand Finance оценивает и "влиятельность" авиационных брендов. И по данному критерию "Аэрофлот" второй год подряд признан самым узнаваемым авиационным брендом в мире.

"Аэрофлот" удерживает место самого узнаваемого авиационного бренда в мире второй год подряд… Стабильное первенство в престижном рейтинге Brand Finance – высокая честь и крупное достижение", — отметил, в свою очередь, в пресс-релизе "Аэрофлота" генеральный директор компании Виталий Савельев.

Brand Finance оценивает влиятельность авиационных брендов, учитывая совокупность факторов, в которые наряду с известностью входят корпоративная репутация, степень лояльности клиентов и удовлетворенности персонала, а также инвестиции в маркетинг.

В пятерку самых дорогих авиационных брендов вошли такие компании, как American Airlines, Delta, United, Emirates, Southwest Airlines. Шестое и седьмое места заняли китайские компании China Southern Airlines и China Eastern Airlines. На восьмой строчке разместилась компания British Airways. Замыкают десятку Air China и немецкая Lufthansa. Стоимость самого дорого бренда American Airlines оценивается в 9,094 миллиарда долларов, а самым дешевым признан австралийский авиаперевозчик Virgin Australia со стоимостью бренда в 502 миллиона долларов.