Москва ценит позицию Вены по "Северному потоку-2" на фоне новых санкций США

ВЕНА, 26 апр — РИА Новости. Россия ценит неизменную позицию Австрии по "Северному потоку-2" на фоне нового витка санкций США против российских компаний, заявил в четверг посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский.

Выступая на первом Российско-австрийском экономическом диалоге, он подчеркнул, что в последние годы торгово-экономические связи России со странами ЕС серьёзно пострадали как из-за антироссийских санкций, не давших никакого эффекта, так и вследствие негативных процессов в развитии мировой экономической конъюнктуры, валютных колебаний и других факторов.

"На фоне нового витка американских санкций против российских компаний, которые затрагивают или могут затронуть, в том числе, интересы ряда наших австрийских партнеров, для нас весьма важна неизменная позиция правительства Австрии в поддержку "Северного потока-2" и усилия (австрийского нефтегазового — ред.) концерна OMV по совместному с ПАО "Газпром" продвижению этого стратегически важного проекта", — заявил посол.

По его словам, России и Австрии во многом удалось переломить негативные тенденции, и по итогам 2017 года двусторонний товарооборот между Россией и Австрией вырос практически на 40% (до 4,1 миллиарда долларов США).

"Для нас важно, что работающий в России австрийский бизнес сохраняет большой интерес к интенсификации и расширению операции с партнёрами в нашей стране. Ни одна из австрийских компаний не ушла из России за этот период. Более того, взаимные инвестиции растут", — добавил Любинский.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллирдов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего сжиженного природного газа.