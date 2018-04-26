Песков прокомментировал заявления о средствах россиян в офшорах

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Каждый случай с офшорами надо рассматривать индивидуально, а само по себе размещение средств или активов в офшорах законом не возбраняется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нужно смотреть в каждом конкретном случае: само по себе, как вы знаете, размещение средств в таких лакунах не является незаконным, это нужно учитывать", — сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сообщение о возможном раскрытии Британией имен россиян, которые держат средства в офшорах на территории соединенного королевства.