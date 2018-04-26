Премьер Белоруссии рассказал о предстоящих инновациях в экономике страны

МИНСК, 26 апр – РИА Новости. Созданные в Белоруссии благоприятные правовые условия для работы IT-индустрии могут быть перенесены на всю экономику в случае их успешной апробации на базе Парка высоких технологий, заявил премьер-министр страны Андрей Кобяков.
Основной экспериментальной площадкой был выбран Парк высоких технологий. Как сообщила пресс-служба правительства, во время прошедшего в Минске под председательством премьера первого заседания Совета по развитию цифровой экономики Кобяков напомнил, что главой государства поставлена задача превращения республики в IT-страну. Это предполагает глобальное освоение новых цифровых технологий во всех сферах жизни общества и экономики, поясняется в сообщении.
При этом, по его словам, IT-сфера, телекоммуникации, связь – лишь малая часть экономики, которую предстоит преобразовать. "Перед нами амбициозная и сложная задача – сделать восприимчивыми к инновациям традиционные отрасли: промышленность, сельское хозяйство, транспортную систему", — подчеркнул Кобяков.
Он также напомнил, что президентом поручено правительству внести предложения о создании сильного и эффективного министерства в IT-сфере и детально изучить и просчитать все аспекты работы такой структуры. "И сегодня на первом заседании Совета перед нами стоит задача проработать и внести предложения о создании такого министерства (цифровой экономики – ред.)", — заключил Кобяков.