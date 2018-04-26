Кудрин принял участие во встрече Медведева с экспертами

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на неделе провел встречу с экспертами, среди которых был глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, обсуждались вопросы совершенствования госуправления, сообщила в четверг пресс-секретарь главы кабмина Наталья Тимакова.

Накануне источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Медведев в понедельник провел встречу с главой совета ЦСР Алексеем Кудриным.

"В рамках регулярных встреч Медведева с экспертами на этой неделе состоялась встреча с экспертами, в том числе с участием руководителя ЦСР Кудрина, на которой обсуждались вопросы совершенствования госуправления", — сказала Тимакова журналистам.

Она подтвердила, что Кудрин представил свои предложения по данному вопросу. На уточняющий вопрос о том, обсуждался ли на встрече состав нового правительства, Тимакова ответила отрицательно.

"Никакие вопросы персонального состава на этой встрече не обсуждались", — подчеркнула она.