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Экономика

Фонд Сколково: стартаперское движение — серьезное экономическое направление

13:2826.04.2018
0800
© Фото : пресс-служба Фонда "Сколково"Советник президента Фонда Сколково Пекка ВильякайненСоветник президента Фонда Сколково Пекка Вильякайнен
© Фото : пресс-служба Фонда "Сколково"

Крупнейшее всероссийское мероприятие для стартап-команд Open Innovations Startup Tour проходило в шестой раз и за три месяца побывало в 11 российских городах. В поисках лучших инновационных идей и проектов организаторы Тура проехали практически через всю Россию, от Калининграда до Южно-Сахалинска, побывали в Тюмени, Улан-Удэ и Краснодаре. Победители региональных этапов получили приглашение принять участие в ещё более масштабном событии — технологической конференции Startup Village. Советник президента Фонда "Сколково" Пекка Вильякайнен рассказал РИА Новости, как в этом году строился маршрут Тура, как поменялось отношение к технологическому предпринимательству в регионах и что ждет финалистов конкурсной программы.

— Есть ли отличие шестого Startup Tour от предыдущих?

— Да, в этом году поменялся подход к организации этого мероприятия. Мы больше не выбирали сами, в какой город нам нагрянуть. Мы ждали приглашения от регионов и городов, от площадок, которые готовы были нас принять. И это принесло свои результаты. Могу отметить, что шестой Тур отличался качеством участвующих в конкурсной части компаний. А ведь еще пять лет назад многие не знали, что такое "стартап", что есть такое движение.

— Изменились ли за эти годы сами стартаперы? Это по-прежнему мечтатели, стремящиеся изменить мир?

— На самом деле участники конкурсной программы сейчас более реально смотрят на многие вещи, но все так же уверены, что смогут покорить сначала потенциального инвестора, а потом и весь мир с первого выступления. И нам нужны такие мероприятия, как Startup Tour, потому что после первой презентации, даже после второй и третьей, нельзя рассчитывать на то, что ты сможешь идеально себя показать.

Дмитрий Медведев выступает в Государственной Думе РФ. 11 апреля 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Обычно, если стартап создают только ученые, получается много науки, но мало бизнеса. В России, где каждый сам хочет все контролировать, собраться с другими в команду сложно. Мой совет: просто посмотри в поисковых программах, в социальных сетях, как развивались успешные компании. За каждой такой историей стоит команда людей.

Сейчас, через 4-5 лет, люди начинают понимать, что стартаперское движение — это серьёзное экономическое направление, которое даёт очень много возможностей для молодёжи. Во многих городах появились сети технопарков и бизнес-инкубаторов, которые работают вместе.
Я не устаю повторять, что России нужны новые рабочие места. Во всём мире крупные производства автоматизируются, людей скоро заменят роботы, а новые рабочие места как раз создают стартапы, малые и средние компании.

— Чего не хватает появляющимся в регионах стартапам для дальнейшего развития и выхода на рынок?

— В каждом регионе ситуация разная. Возьмем, например, Казань. Там господин Минниханов (президент Республики Татарстан) лет шесть проводит мероприятия для стартапов, и там местные компании уже готовы общаться с инвесторами, готовы делать свои презентации, показывать себя. Но когда мы в первый раз приехали в тот же Белгород, там была другая история: есть интересные идеи, но нет выстроенного диалога с бизнесом.

Рабочий
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Поэтому, обращаясь ко всем участникам Тура, я достаточно жестко описываю свое видение роли вузов и вузовских преподавателей. Самое важное — это не то, что происходит во время регионального этапа Startup Tour, а то, что будет происходить потом. Нам важно, чтобы местные правительства, местные вузы начинали совместно поддерживать инноваторов, чтобы был не один победитель в каждом треке, а через несколько лет их были десятки или даже сотни.

Да, были времена, когда даже университетские преподаватели не советовали своим студентам участвовать в нашем Туре, боясь утечки мозгов. Но наша задача в другом — чтобы талантливые студенты оставались учиться в России, получали дипломы и начинали зарабатывать на своих инновационных идеях.

— Что ждет финалистов региональных этапов?

— Победители в отдельных отраслевых направлениях попадут в полуфинал конкурса проектов конференции Startup Village, которая пройдет в конце мая — начале июня в Москве. Но эти ребята уже не только победили в своих регионах, они получили уникальную возможность заявить о себе. И это главный результат Тура.

Инновационный центр Сколково. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Инвесторы постоянно ищут хорошие проекты, в которые можно вложиться. И лучше всего их искать на таких мероприятиях — просто так, на улице, стартап не встретишь. Поэтому в рамках Тура мы рассказываем о том, что такое сейчас заниматься бизнесом в России, почему это хорошее и яркое будущее для талантливых людей.

На Startup Village мы отобрали более сотни проектов, все они смогут еще раз, перед еще более авторитетным жюри и заинтересованными в новых проектах инвесторами представить свои идеи и разработки.

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