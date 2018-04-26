МУРМАНСК, 26 апр – РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал Мурманской области в 2017 году вырос в 1,3 раза по сравнению с предыдущим годом и превысил 110 миллиардов рублей, заявила в ходе отчета о деятельности регионального правительства за 2017 год губернатор Марина Ковтун.

По мнению главы региона, существующие федеральные и региональные меры господдержки создают комфортные условия для реализации инвестиционных проектов в Мурманской области. "Во многом благодаря этому объем инвестиций за минувший год превысил 110 миллиардов рублей. По темпу их роста – в 1,3 раза – наш регион поднялся на шестое место по стране", – сообщила Ковтун.

Глава региона отметила, что только в 2017 году господдержку получили семь инвесторов: три – по налоговым льготам, четыре — по аренде земельных участков без проведения торгов. "Инвестиционный портфель" области на сегодня включает 16 соглашений с инвесторами и "весит" 106,5 миллиарда рублей с созданием 6,3 тысячи новых рабочих мест", — сообщила Ковтун.

За прошлый год в регионе заключено четыре новых инвестиционных соглашения, а также первый региональный специнвестконтракт с одним из резидентов ТОСЭР в Кировске. По словам Ковтун, для специнвестконтрактов в Мурманском области до 10% снижена региональная ставка по налогу на прибыль. Помимо уже зарекомендовавших себя налоговых льгот и других преференций с этого года в облагаемый по льготной ставке состав имущества включены активы, созданные в течение двух лет до подачи заявки на господдержку.

"Это позволит снизить финансовую нагрузку в инвестиционной фазе реализуемых проектов", – подчеркнула губернатор.

Другие новости региона читайте здесь >>