Киев нуждается в инвестициях для транзита газа из России, считают в ФРГ

БЕРЛИН, 26 апр — РИА Новости. ФРГ поддерживает переговоры по транзиту газа из РФ через Украину в 2020 году, однако ГТС Украины нуждается в инвестициях, заявил журналистам в Берлине в четверг высокопоставленный источник в ведомстве канцлера ФРГ.

"Канцлер после встречи с (президентом Украины Петром) Порошенко сказала, что мы, как немцы, хотим поддержать переговоры по договору о транзите газа, который будет обсуждаться и который предусматривает новый договор о транзите через Украину в 2019 году, чтобы он также состоялся. Конечно, этого должны хотеть обе стороны. За это мы выступаем, сказала канцлер на пресс-конференции. Безусловно, это связано с тем, что Украина инвестирует в ГТС. Это означает, что нам нужны инвесторы, которые инвестировали бы в этот трубопровод", — сказал источник.

Он добавил, что "необходимо рассмотреть возможность привлечения иностранных инвесторов", вопрос заключается "в привлекательности такого инвестирования". Германия намерена плотно сотрудничать в этом вопросе с ЕС, сказал собеседник журналистов.