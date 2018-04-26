Немецкие компании рискуют потерять полтора миллиарда евро из-за санкций США

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Потери немецких компаний в России от санкций США в наихудшем сценарии могут составить до 1,5 миллиарда евро, говорится в сообщении Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП).

В начале апреля США ввели новые санкции против России. В санкционный список попали ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.

В палате отмечают, что немецкие компании ощущают прямое воздействие санкций из-за бизнеса, который они ведут с российскими компаниями и гражданами, состоящими в американском списке, и ожидают сокращения оборотов и поставок в ближайшее время.

"Краткосрочные потери уже в текущем финансовом году оцениваются участниками опроса сотнями миллионов евро, и могут составить до 377 миллионов евро. Среднесрочные потери составят, по сдержанным оценкам, не менее 0,82 миллиарда евро. При наихудшем сценарии потери опрошенных компаний могут составить почти 1,5 миллиарда евро", — говорится в сообщении палаты.

"В масштабе деятельности всего немецкого бизнеса в России, который рискует стать заложником третьей стороны, нависает угроза миллиардных потерь", — опасается председатель правления Российско-германской ВТП Маттиас Шепп.