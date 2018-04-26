ЦБ отозвал лицензию у двух банков

Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото

Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Банк России с 26 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у махачкалинского банка "Эльбин", говорится в сообщении регулятора.

Как отмечает Банк России, решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности направленных в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Кроме того, установлена вовлеченность банка в проведение валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в ЦБ. При этом регулятор неоднократно применял в отношении банка "Эльбин" меры надзорного реагирования, в том числе вводил ограничения на осуществление отдельных операций.

Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В банк назначена временная администрация.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 апреля занимал 483-е место в банковской системе РФ.

Также Банк России с 26 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка "Новый кредитный союз".

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным РИА Рейтинг, банк на 1 марта занимал 424-е место в банковской системе РФ.