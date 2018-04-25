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Экономика

Росимущество призывает снять барьеры для акционирования ФГУПов Россвязи

21:1125.04.2018
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© РИА Новости / Секретариат первого вице-премьера РФ И. ШуваловаПерейти в фотобанкРуководитель Федерального агентства по управлению федеральным имуществом (Росимущество) Дмитрий Пристансков. Архивное фотоРуководитель Федерального агентства по управлению федеральным имуществом (Росимущество) Дмитрий Пристансков. Архивное фото
© РИА Новости / Секретариат первого вице-премьера РФ И. Шувалова
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Глава Росимущества Дмитрий Пристансков считает необходимым снять лишние или неактуальные ограничения на акционирование ФГУПов, подведомственных Федеральному агентству связи (Россвязи).

Вид на Землю. Архивное фото
© Фото : Shane Kimbrough/NASA
Россвязь обеспокоена высокой долей иностранной электроники в спутниках
"Сейчас нужно продолжить работу, которая будет направлена на отмену излишних или утративших силу и актуальность ограничений на акционирование государственных предприятий, которая была указана до 1992 года", — сказал Пристансков на расширенном совещании Россвязи по итогам 2017 года.

В частности, Пристансков указал на то, что до настоящего времени не решен вопрос о снятии ограничений на акционирование ФГУПа "Главный центр специальной связи" (ГЦСС), включенного в прогнозный план приватизации федерального имущества.

Кроме того, по его словам, с учетом необходимости сокращения количества ФГУПов "надо будет думать", что делать с организационно-правовой формой ФГУПов "Космическая связь" (ГПКС, оператор спутниковой связи), "Центральный научно-исследовательский институт связи" (ЦНИИС, ведет, в частности, реестр перенесенных номеров), "НИИ Радио" (НИИР).

При этом Пристансков отметил, что в стадии завершения находится процесс акционирование ФГУПа "Российские сети вещания и оповещения" (РСВО, оператор сети проводного вещания и оповещения в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.).

Работа ведется

Глава Россвязи Олег Духовницкий, в свою очередь, сообщил, что акционирование РСВО будет проведено до конца 2018 года. При этом к компании будет присоединено ФГБУ "МИРИТ", на балансе находится ряд объектов телеком-инфраструктуры, построенной к Олимпиаде в Сочи.

В Москве открылась Российская неделя высоких технологий-2018
© Фото : Пресс-служба АО "Экспоцентр"
В Москве открылась "Российская неделя высоких технологий-2018"
"К сожалению, последние несколько лет не находится бюджетных средств на поддержание этой инфраструктуры в надлежащем виде. МИРИТ поддерживает за свой счет в нормальном рабочем состоянии, но чтобы узел применения связных технологий проводного вещания заработал полноценно, такое решение (об объединении с РСВО — ред.) нами было принято и поддержано Росимуществом", — сказал Духовницкий.

"Мы теперь будем создавать (на базе РСВО — ред.) крупное предприятие, территориально распределенное, работающее в Москве, Санкт-Петербурге и Ленобласти, Севастополе и в Сочи", — добавил глава Россвязи.

Но в этом году, по его словам, ведомство акционированием РСВО и ограничится. А к акционированию других ФГУПов, подведомственных Россвязи, нужно подходить осторожно и взвешенно, и ведомство будет это делать постепенно, отметил Духовницкий.

"Это связано с тем, что задачи, которые возложены на них, носят общегосударственный характер, и даже минимальная тонкая перенастройка органов управления может не всегда сыграть положительную роль, а поменять основные векторы работы предприятия в целом. И не всегда, к сожалению, изменение организационно-правовой формы вызывает взрывной рост экономики предприятия", — пояснил глава Россвязи.

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© Фото предоставлено пресс-службой Инфофорума
"Инфофорум-2018" прошел в Москве
В частности, рассказал он, НИИР — это стратегическое предприятие, и чтобы его вывести на акционирование, надо внести соответствующие изменения в целый перечень нормативных правовых актов. А перед ГПКС и ГЦСС стоят "специальные задачи", которые выполняются качественно с позиции ФГУПов, отметил Духовницкий.

"Нужно, чтобы созрели обстоятельства для того, чтобы мы в этом отношении ускорились. Что касается этих трех предприятий, они стоят в перечне наших внутренних решений с точки зрения изменения организационно-правовой формы. Придет время, и это произойдет — и "НИИ Радио" станет акционерным обществом, и ГПКС, и ГЦСС. Но мы идем в этой работе не параллельно, а последовательно. Мы сейчас закончим с РСВО, следующий будем рассматривать уже НИИР, ГПКС и ГЦСС", — заключил глава Россвязи.

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