Росимущество призывает снять барьеры для акционирования ФГУПов Россвязи

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Глава Росимущества Дмитрий Пристансков считает необходимым снять лишние или неактуальные ограничения на акционирование ФГУПов, подведомственных Федеральному агентству связи (Россвязи).
В частности, Пристансков указал на то, что до настоящего времени не решен вопрос о снятии ограничений на акционирование ФГУПа "Главный центр специальной связи" (ГЦСС), включенного в прогнозный план приватизации федерального имущества.
Кроме того, по его словам, с учетом необходимости сокращения количества ФГУПов "надо будет думать", что делать с организационно-правовой формой ФГУПов "Космическая связь" (ГПКС, оператор спутниковой связи), "Центральный научно-исследовательский институт связи" (ЦНИИС, ведет, в частности, реестр перенесенных номеров), "НИИ Радио" (НИИР).
При этом Пристансков отметил, что в стадии завершения находится процесс акционирование ФГУПа "Российские сети вещания и оповещения" (РСВО, оператор сети проводного вещания и оповещения в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.).
Работа ведется
Глава Россвязи Олег Духовницкий, в свою очередь, сообщил, что акционирование РСВО будет проведено до конца 2018 года. При этом к компании будет присоединено ФГБУ "МИРИТ", на балансе находится ряд объектов телеком-инфраструктуры, построенной к Олимпиаде в Сочи.
"Мы теперь будем создавать (на базе РСВО — ред.) крупное предприятие, территориально распределенное, работающее в Москве, Санкт-Петербурге и Ленобласти, Севастополе и в Сочи", — добавил глава Россвязи.
Но в этом году, по его словам, ведомство акционированием РСВО и ограничится. А к акционированию других ФГУПов, подведомственных Россвязи, нужно подходить осторожно и взвешенно, и ведомство будет это делать постепенно, отметил Духовницкий.
"Это связано с тем, что задачи, которые возложены на них, носят общегосударственный характер, и даже минимальная тонкая перенастройка органов управления может не всегда сыграть положительную роль, а поменять основные векторы работы предприятия в целом. И не всегда, к сожалению, изменение организационно-правовой формы вызывает взрывной рост экономики предприятия", — пояснил глава Россвязи.
"Нужно, чтобы созрели обстоятельства для того, чтобы мы в этом отношении ускорились. Что касается этих трех предприятий, они стоят в перечне наших внутренних решений с точки зрения изменения организационно-правовой формы. Придет время, и это произойдет — и "НИИ Радио" станет акционерным обществом, и ГПКС, и ГЦСС. Но мы идем в этой работе не параллельно, а последовательно. Мы сейчас закончим с РСВО, следующий будем рассматривать уже НИИР, ГПКС и ГЦСС", — заключил глава Россвязи.