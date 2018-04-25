МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил "Аэрофлот" с 95-летием и отметил, что что достижение компании — это ежедневный труд всех ее сотрудников, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина РФ.

"Впечатляющие достижения "Аэрофлота", успех и популярность у пассажиров – это ежедневный труд, талант и энергия пилотов, механиков, стюардов и стюардесс, всех специалистов компании", — говорится в сообщении.

Премьер также отметил, что история "Аэрофлота" – это история гражданской авиации России. "Это уникальный профессиональный путь от пассажирских шестиместных самолётов до новейших дальнемагистральных лайнеров. За почти вековую историю вы многого достигли, заслужили авторитет самой надёжной и безопасной авиакомпании. А главное – признание миллионов людей, которые отправляются в путешествия, командировки, по делам вместе с "Аэрофлотом", считает Медведев.

Он добавил, что на сегодняшний день "Аэрофлот" – признанный мировой бренд, одна из крупнейших авиакомпаний, занимающая лидирующие позиции на отечественном и глобальном рынке перевозок.

Медведев также заявил, что "Аэрофлот" продолжает занимать лидирующие позиции по географии маршрутов, числу пассажиров, обновлению авиапарка, качеству и комфорту перелётов, сервису. "Особая гордость "Аэрофлота" – уникальный Центр управления, позволяющий в реальном времени отслеживать все процессы на бортах, происходящие в воздухе и на земле", — заметил премьер.

Он также пожелал сотрудникам и ветеранам компании быть первыми во всём, здоровья, удачи, новых успехов, и чистого неба.