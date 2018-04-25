Минск рассказал о своем видении вопроса о поставках молока в Россию

МИНСК, 25 апр – РИА Новости. Минсельхозпрод Белоруссии настаивает на том, что поставки молока в Россию должны сохраниться на уровне 2017 года. Об этом Sputnik Беларусь рассказал глава управления внешнеэкономической деятельности министерства Алексей Богданов по итогам совещания экспертов двух стран.
Он пояснил, что механизма регулирования нет.
"Российская сторона предлагает варианты решения вопроса, и мы найдем тот, который не нарушит законодательство ЕАЭС и национальное законодательство и не привлечет внимания антимонопольных служб", — пообещал чиновник.
Белорусское ведомство продемонстрировало российским коллегам, что демпинга нет. В министерстве рассказали, что экспортные цены на молочную продукцию выше, чем на рынке Белоруссии, и это не подходит под определение демпинга.
Эксперты из Белоруссии и России согласились о необходимости совершенствовать учет экспорта молочной продукции. Для этого будут привлекаться статистические органы обеих стран.
"Есть мнение, что поставщики из Беларуси и России должны быть основными поставщиками на нашем рынке (общем рынке Союзного государства – Sputnik), а уж если продукции не хватает, тогда есть смысл обращаться к третьим странам", — отметил Богданов.
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