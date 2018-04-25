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Экономика

"Ростелеком" ждет требований к оборудованию по "пакету Яровой"

Сюжет:
Принятие "пакета Яровой" (78)
15:5225.04.2018
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© РИА Новости / Александр КожохинПерейти в фотобанкСтенд российской телекоммуникационной компании Ростелеком. Архивное фотоСтенд российской телекоммуникационной компании Ростелеком. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кожохин
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. "Ростелеком" пока не закладывал в бюджет расходы на реализацию "пакета Яровой", поскольку необходимо дождаться утверждения правительством требований к оборудованию, которое должно использоваться, заявил журналистам глава "Ростелекома" Михаил Осеевский в кулуарах расширенного совещания Россвязи.

Логотип оператора мобильной связи Мегафон. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В "Мегафоне" считают, что правила хранения данных учитывают мнение отрасли
Пакет антитеррористических законов, подписанный президентом РФ в июле 2016 года (так называемый "пакет Яровой"), в том числе, обязывает операторов связи и интернет-компании до 6 месяцев хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб.

В апреле правительство РФ утвердило правила хранения операторами связи пользовательского трафика: с 1 октября компании должны будут в полном объеме хранить в течение полугода трафик за последние 30 суток, а далее в течение 5 лет наращивать емкости для хранения на 15% ежегодно. Изначально норма о хранении должна была заработать уже с 1 июля.

Мужчина говорит по телефону. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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РСПП предупредил о росте тарифов на связь до 90% из-за "пакета Яровой"
По словам главы "Ростелекома", последнее постановление не дает окончательной определенности по способам хранения трафика, поэтому госоператор не закладывал в бюджет расходы по "пакету Яровой".

"Мы ничего еще не закладывали. Потому что сам по себе срок хранения пока еще ни о чем не говорит. Потому что дальше надо сказать, на чем хранить, как хранить", — сказал Осеевский, пояснив, что операторы ждут требований к оборудованию.

"Дело в том, что пока еще не вышли требования к оборудованию. Дальше Минкомсвязи по согласованию с ФСБ должны сформулировать требования к техническому решению. Когда это появится, станет понятно, что в нашей стране есть и соответствует этим требованиям и чего у нас нет. Поэтому надо дождаться следующей итерации, оценить эту ситуацию, оценить производительность и возможности выпуска соответствующих, например, систем хранения и понять, какая скорость производства и насколько она соответствует тем требованиям, которые сформулированы в постановлении правительства", — сказал Осеевский.

© РИА Новости / Александр НатрускинПерейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая на пресс-конференции, посвященной исполнению закона о торговле. 16 января 2018
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая на пресс-конференции, посвященной исполнению закона о торговле. 16 января 2018

Телефон. Архивное фото
© Depositphotos / VitalikRadko
Правительство утвердило сроки хранения данных по "закону Яровой"
Глава Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух в свою очередь заявил, что центр будет настаивать на том, чтобы при реализации требований "пакета Яровой" был отдан приоритет отечественному оборудованию. "Потому что было поручение президента конкретно, что "закон Яровой" должен направляться на поддержку отечественного", — сказал Массух.

Осеевский отметил, что важно не только чтобы оборудование было российским, оно также должно пройти сертификацию ФСТЭК, не иметь уязвимостей, выполнять функцию быстрой записи, быстрого чтения и так далее.

"Дальше будет самая сложная часть: как гармонизировать сам процесс производства и изготовления всех этих устройств с теми целями, сроками и объемами, которые сформулированы в постановлении", — отметил глава "Ростелекома".

Телефон. Архивное фото
© Depositphotos / VitalikRadko
Правительство утвердило сроки хранения данных по "закону Яровой"
"Вначале надо начать эту систему создавать, запустить ее, посмотреть, что получается, потом обсуждать сроки — большие они или маленькие, куда двигаться, сколько это стоит. То есть тут важно не впасть в какие-то крайности и действовать разумно и рационально. Потому что ресурсы операторов тоже конечны. Хочется их потратить, чтобы и задачи были решены по обеспечению безопасности, чтобы эти деньги достались российским компаниям, чтобы все это работало", — заключил Осеевский.

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