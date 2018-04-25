"Ростелеком" ждет требований к оборудованию по "пакету Яровой"

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. "Ростелеком" пока не закладывал в бюджет расходы на реализацию "пакета Яровой", поскольку необходимо дождаться утверждения правительством требований к оборудованию, которое должно использоваться, заявил журналистам глава "Ростелекома" Михаил Осеевский в кулуарах расширенного совещания Россвязи.
В апреле правительство РФ утвердило правила хранения операторами связи пользовательского трафика: с 1 октября компании должны будут в полном объеме хранить в течение полугода трафик за последние 30 суток, а далее в течение 5 лет наращивать емкости для хранения на 15% ежегодно. Изначально норма о хранении должна была заработать уже с 1 июля.
"Мы ничего еще не закладывали. Потому что сам по себе срок хранения пока еще ни о чем не говорит. Потому что дальше надо сказать, на чем хранить, как хранить", — сказал Осеевский, пояснив, что операторы ждут требований к оборудованию.
"Дело в том, что пока еще не вышли требования к оборудованию. Дальше Минкомсвязи по согласованию с ФСБ должны сформулировать требования к техническому решению. Когда это появится, станет понятно, что в нашей стране есть и соответствует этим требованиям и чего у нас нет. Поэтому надо дождаться следующей итерации, оценить эту ситуацию, оценить производительность и возможности выпуска соответствующих, например, систем хранения и понять, какая скорость производства и насколько она соответствует тем требованиям, которые сформулированы в постановлении правительства", — сказал Осеевский.
Осеевский отметил, что важно не только чтобы оборудование было российским, оно также должно пройти сертификацию ФСТЭК, не иметь уязвимостей, выполнять функцию быстрой записи, быстрого чтения и так далее.
"Дальше будет самая сложная часть: как гармонизировать сам процесс производства и изготовления всех этих устройств с теми целями, сроками и объемами, которые сформулированы в постановлении", — отметил глава "Ростелекома".