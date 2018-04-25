ГОРКИ, 25 апр — РИА Новости. Задачи по увеличению закупок у "Русала" алюминия в госрезервы пока не стоит, компания производит отгрузку продукции на экспорт, заявил журналистам глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.

"На сегодняшний день пока такой задачи не стоит, с учетом того, что продукция "Русала" продолжает отгружаться на экспорт. Будут возникать соответствующие запросы, будем рассматривать оперативно", — сказал Мантуров, отвечая на вопрос о том, рассматривается ли увеличение объемов закупок алюминия в госрезерв в сегодняшний ситуации.

Он напомнил, что Росрезерв на регулярной основе производит закупки для закладки в резервы. "Это традиционная политика всех государств. Думаю, что этот инструмент — он уже существует. Вопрос в объемах, вопрос в номенклатуре", — добавил министр, отвечая на вопрос о том, рассматривается ли в России возможность создания госфонда алюминия.