Разработки "Швабе" получили четыре награды салона "Архимед-2018"

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Четыре награды престижного московского салона изобретений и инновационных технологий "Архимед-2018" завоевали разработки российского оптико-электронного холдинга "Швабе", сообщает пресс-служба компании.

"Архимед" проводится при поддержке Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO), администрации президента РФ, министерства обороны России, правительства Москвы и других организаций и ведомств. Салон организован с целью консолидации всех заинтересованных в инновационном процессе сторон — ассоциаций, индивидуальных изобретателей, представителей бизнеса и власти. Первый салон прошел в 1997 году, В 2018 году его участниками стали более 250 организаций из 27 стран мира. Всего в 30 номинациях конкурса было представлено свыше семисот экспонатов.

Свои разработки на "Архимеде-2018" представили специалисты Уральского оптико-механического завода (УОМЗ, входит в состав "Швабе"). Четыре из пяти изделий удостоены наград. Золотом отмечены инкубатор-трансформер интенсивной терапии новорожденных, первая российская фиброоптическая система для фототерапии новорожденных, а также не имеющий аналогов в РФ многофункциональный аппарат ингаляционной анестезии. Бронзу получил интерактивный информационный терминал для городской среды.

"Награды салона "Архимед" подтверждают инновационную направленность изделий Уральского оптико-механического завода и их высокий научно-технический потенциал. Все разработки нашего предприятия защищены патентами и свидетельствами России. Наша наукоемкая продукция не уступает по ключевым техническим характеристикам существующим аналогам, в ряде случаев уникальна, и хорошо востребована на отечественном и зарубежном рынках", — сообщил генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных.

В работе салона приняли участие и другие предприятия холдинга "Швабе" — Государственный институт прикладной оптики (ГИПО), Научно-исследовательский институт "Полюс" (НИИ "Полюс") и "Швабе — Технологическая лаборатория".