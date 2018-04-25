Медведев планирует на совещании обсудить меры валютного контроля

ГОРКИ, 25 апр — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что планирует на совещании по поддержке экспорта обсудить меры по регулированию валютного контроля.

В среду под руководством Медведева проходит совещание по стратегическому развитию и приоритетным проектам, на котором обсуждается деятельность России по направлению — международная кооперация и экспорт.

"Обсудим некоторые меры по регулированию валютного контроля, запросы на который поступают от сообщества экспортеров", — сказал Медведев.