Аксенов подготовит обращение к вице-премьеру по ценам на авиабилеты в Крым

ПОНИЗОВКА (Крым), 25 апр — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что подготовит обращение к вице-премьеру Дмитрию Козаку по поводу слишком высоких цен на авиаперелеты в республику.

"Одна из важный проблем, мы с Игорем Юрьевичем (Артемьевым, главой ФАС — ред.) сейчас говорили тоже, найдем варианты, я подготовлю обращение к Дмитрию Николаевичу Козаку — стоимость авиаперелетов. К сожалению, мы сейчас смотрим на сайтах ведущих авиакомпаний, стоимость билетов на летний сезон в Республику Крым. Сочи: по времени 2 часа 25 минут — 8 тысяч рублей, все в открытом доступе есть; Москва-Симферополь на этот же период — 30 тысяч рублей. Ни в одни ворота не лезет", — сказал Аксенов журналистам в кулуарах расширенного заседания Федеральной антимонопольной службы.

"И так продолжатся ситуация эта не будет. Мы приложим все усилия и с управителями авиакомпаний, и с министерством транспорта РФ, с Дмитрием Николаевичем Козаком… Должна быть справедливая ценовая ситуация: 2 часа 20 минут, одинаковое время перелёта, не может быть разница в разы", — добавил Аксенов.

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