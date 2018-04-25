Система "Мир Pay" появится осенью

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Национальная платежная система карт (НСПК) планирует вывести собственный сервис мобильных бесконтактных платежей "Мир Pay" на рынок осенью 2018 года, сообщил первый зампред правления НСПК Сергей Бочкарев.

"Платформу предполагается вывести на рынок уже в этом году. Вывод назначен на осень этого года", — сказал он, выступая на конференции "Финтех 2018".

"У нас есть уже достаточно большое количество банков, с которыми подписана готовность участвовать в этом проекте", — добавил Бочкарев.

Первый зампред правления считает, что для развития платежной системы такой сервис необходим. "Мы как платежная система с точки зрения платежных сервисов должны быть не хуже, часто и лучше, иначе нельзя конкурировать с другими игрокам на этом рынке. Наличие карты в телефоне важно", — указал он.

В январе в интервью РИА Новости глава НСПК Владимир Комлев заявил, что по итогам года планируется нарастить эмиссию карт "Мир" до 54 миллионов штук. В начале апреля он сообщил, что количество выпущенных карт достигло 35 миллионов штук. В декабре прошлого года держателям карт "Мир" стал доступен сервис мобильных бесконтактных платежей Samsung Pay.