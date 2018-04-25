На Алтае утвердили порядок формирования и расходования курортного сбора

БАРНАУЛ, 25 апр — РИА Новости. Власти Алтайского края утвердили порядок формирования и расходования курортного сбора, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Карлин, сообщает правительства региона.
"С 1 мая в регионе начнется эксперимент по введению курортного сбора. Сумма сбора – 30 рублей с одного отдыхающего в сутки. В последующие годы – 50 рублей. В настоящее время курортный сбор коснется только города Белокуриха. Все полученные средства будут поступать в специально созданный Фонд развития курортной инфраструктуры Алтайского края", — говорится в сообщении.
В дальнейшем деньги могут быть направлены на обеспечение работ по проектированию, строительству, содержанию и ремонту различных объектов курортной инфраструктуры. Порядок их расходования будет определен в рамках соглашений между муниципалитетом и региональным управлением по внешним связям, туризму и курортному делу.
В правительстве Алтайского края рассчитывают, что общий объем курортного сбора составит 45-50 миллионов ежегодно.
По словам начальника регионального управления по туризму Юрия Захарова, для туристов размер курортного сбора будет составлять не более 1% от стоимости путевки.
"Если обратиться к статистике, то станет видно, что в России количество туристов на курортных территориях в разы больше, чем жителей этих территорий. Происходит износ курортной инфраструктуры, и у муниципалитетов не хватает средств, чтобы эту инфраструктуру восстанавливать. Благодаря курортному сбору мы получим необходимые финансовые средства для того, чтобы не только восстановить имеющуюся инфраструктуру, но и создать новую. Современная курортная инфраструктура значительно влияет на инвестиционную привлекательность территорий и является определенным магнитом для новых гостей", – сказал Захаров.
Платеж будет производиться туристами при заселении в гостиницу. После этого средства размещения перечислят полученные деньги в Фонд развития курортной инфраструктуры.
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