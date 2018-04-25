Россия и Китай должны создать свою экономическую систему, считает эксперт

ШАНХАЙ, 25 апр – РИА Новости. России и Китаю необходимо создать свою экономическую систему, чтобы противостоять давлению со стороны западной экономической системы, считает декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.

"Китайцам и нам надо понять, что после того, как Китаю дали подняться в рамках западной экономической системы, больше ему подниматься не дадут. Равно как не дадут подняться России, не уходя из существующих, нам необходимо строить свою экономическую систему", — сказал Караганов в кулуарах российско-китайской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" "Россия и Китай: современные вызовы развития" в Шанхае.

Он подчеркнул, что эта новая реальность связана не с политикой России и Китая, а с тем, что надежды, что страны станут прозападными, оказались нереалистичными. "Запад, используя информационную сферу и экономические институты, будет пытаться замедлить наше движение", — сказал Караганов журналистам.

В разговоре с РИА Новости эксперт также отметил, что у России и Китая естественное взаимодополнение — и экономическое, и политическое, и обе стороны придерживаются одних и тех же принципов за защиту суверенитета и невмешательства во внутренние дела других стран. "Поэтому у нас очень привлекательный и взаимодополняемый набор ценностей, которые мы предлагаем мировому сообществу", — добавил он.

Очередная конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Россия и Китай: современные вызовы развития" открылась в среду в Шанхае. Соорганизатором с китайской стороны выступает Восточно-китайский педагогический университет. В течение двух дней ведущие российские и китайские эксперты обсудят актуальные международные вопросы, которые затрагивают интересы России и Китая.