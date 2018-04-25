В "Нафтогазе" предрекли "масштабный конфликт" между Россией и Украиной

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Прекращение транзита газа через украинскую территорию чревато конфликтом между Москвой и Киевом. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил коммерческий директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Эту мысль мы доносим особенно европейским политикам, которые должны понять экономические последствия для Украины, а также геополитические последствия для всего мира", — приводит канал слова Витренко.

По решению Стокгольмского арбитража по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит голубого топлива российская компания оказалась должна 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" это не устроило: корпорация обжаловала решение, а также объявила о расторжении контрактов с украинской стороной.

При этом зампред правления российской компании Александр Медведев подчеркнул, что разрыв соглашений с "Нафтогазом" не означает прекращения транзита газа в Евросоюз через Украину. Стороны продолжают переговоры, следующий раунд назначен на апрель.

Также глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что российская компания готова вести переговоры с "Нафтогазом" о транзите газа после 2019 года. Однако для этого Украина должна обосновать экономическую целесообразность транзита через свою территорию, отметил он.