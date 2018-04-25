Гендиректор "Пятерочки" покидает свой пост

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Гендиректор "Пятерочки" (входит в X5 Retail Group) Ольга Наумова покидает свой пост, исполнять обязанности руководителя торговой сети будет главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман, говорится в сообщении X5 Retail Group.

"Наблюдательный совет компании назначил исполняющим обязанности генерального директора торговой сети "Пятерочка" главного исполнительного директора Х5 Игоря Шехтермана", — сказано в релизе.

При этом X5 Retail планирует назначить нового руководителя "Пятерочки" из числа внутренних кандидатов после ежегодного обновления стратегии в соответствии с будущими задачами торговой сети.