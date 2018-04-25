МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об ограничении предельного размера пени при нарушении сроков уплаты налогов, сборов и страховых взносов, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Предельный размер пени предлагается ограничить суммой недоимки, на которую она начисляется. Это изменение позволит улучшить положение налогоплательщиков и снизить дополнительную нагрузку на бизнес, поясняет кабмин.

Сейчас встречаются ситуации, когда пеня в несколько раз превышает основной долг, а предприниматели сталкиваются с необходимостью "выкладывать в налоговой инспекции крупную сумму денег", что "падает тяжелым бременем на самих налогоплательщиков", пояснял премьер-министр Дмитрий Медведев при обсуждении законопроекта на заседании правительства перед его внесением в Госдуму.

Законопроект предлагает ограничить максимальный размер пени величиной самой недоимки, то есть начисление пеней будет останавливаться в тот день, когда их сумма достигнет размера налоговой задолженности. Это сделает положение бизнеса несколько более устойчивым и создаст ситуацию, когда такого рода пеню можно взыскать, когда эта неустойка является исполнимой, а не превышает в десятки раз размер основного долга, отмечал глава кабмина.

Законопроект разработан во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина по итогам пресс-конференции главы государства 14 декабря 2017 года.