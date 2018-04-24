Эксперт прокомментировал заявление "Газпрома" о "Северном потоке-3"

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин прокомментировал заявление "Газпрома" о "Северном потоке-3". Об этом сообщает RT.

Ранее в компании заявили, что считают возможным строительство "Северного потока-3", если в ЕС подтвердят заинтересованность в поставках газа из России.

"Возможности у России для того, чтобы поставлять газ и наращивать объёмы поставок в Европу на мощности даже ещё не одного "Северного потока", конечно, есть. Конкурентоспособность российского газа высокая, особенно после 2014 года, когда курс рубля сильно ослаб по отношению к доллару и евро, а затраты на добычу и транспортировку идут в рублях", — заявил Кулагин.

Эксперт подчеркнул, что цена поставки российского газа в Европу ниже любых альтернативных поставок сжиженного газа. При этом, пока не началась морская укладка "Северного потока-2", у сторон есть время для оценки рынка.