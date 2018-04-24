ФАС выявила использование аукционных роботов в торгах по закупкам лекарств

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Компании "Валирия" и "Эгамед" поддерживали цены на торгах при поставке расходных медицинских материалов для учреждений государственной системы здравоохранения России, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

В сообщении отмечено, что компании использовали аукционных роботов, встроенных в интерфейс электронной торговой площадки компании "Сбербанк-АСТ" и настроенных на поддержание цен на торгах.

"Компании — участники закупок на поставку расходных медицинских материалов для нужд учреждений государственной системы здравоохранения признаны виновными в поддержании цен на соответствующих торгах посредством использования специального программного обеспечения — аукционных роботов, настроенных на автоматическое поддержание максимальной цены при участии в 14 аукционах на общую сумму более 195 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

ФАС планирует возбудить административное дело, по итогам рассмотрения которого будут определены штрафы.