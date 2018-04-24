Участники "Цифровой весны" обсудили вопросы развития платежных сервисов

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Участники форума "Цифровая весна", организаторами которого выступили банк "Уралсиб" и международная платежная система Visa, обсудили вопросы развития платежных сервисов и технологий, говорится в пресс-релизе банка.

В частности, для обсуждения были предложены актуальные темы: специфика внедрения мобильных кошельков Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay, системы ДБО мобильного и интернет-банкинга, расширение функциональности Р2Р-переводов и сервисов электронной коммерции, запуск программ лояльности для эмитентов.

Программу форума в конце прошлой недели открыл вице-президент, начальник управления по работе с банками-партнерами Уралсиба Игорь Демчев, рассказавший о платежных продуктах и сервисах, реализуемых банком в текущем году. Андрей Лупаев, директор департамента цифровых решений Visa рассказал о том, как технологии токенизации меняют современный рынок карточных платежей, о платежных сервисах и о предложениях Visa на базе данной технологии.

О программах лояльности, их важности для банка, а также о том, на что стоит обратить внимание при запуске собственных программ, рассказал участникам форума директор департамента новых продуктов Visa Андрей Гордиенко. Кроме того, директор департамента по работе со стратегическими партнерами и торгово-сервисными предприятиями Visa Валерий Сивков поделился практическими рекомендациями по работе с малым бизнесом в части эквайринга и формирования пакетных предложений для микропредприятий.

Программа форума также включала интерактивную сессию, в рамках которой прошла бизнес-игра, специально разработанная компанией Visa.

Бизнес-игра проводилась в неформальной комфортной обстановке и была нацелена на обмен идеями по созданию максимально эффективного карточного продукта, объединению участников команд в борьбе за победу и призы, сообщается в пресс-релизе банка.