Минвостокразвития ожидает заключения на ВЭФ соглашений на 3,5 трлн рублей

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Минвостокразвития РФ ожидает, что на Восточном экономическом форуме в этом году будут заключены соглашения общей стоимостью примерно 3,5 триллиона рублей, сообщил замглавы министерства Александр Крутиков.

Четвертый Восточный экономический форум состоится 11-13 сентября 2018 года во Владивостоке. На третьем ВЭФ, который проходил в сентябре 2017 года, было заключено 217 соглашений на сумму порядка 2,5 триллиона рублей.

"Мы на четвертом форуме потенциально сможем выйти на соглашения общей стоимостью более 3,5 триллиона рублей. Причем половина из них будут носить юридически обязывающий характер", — сказал Крутиков во время круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".