Акции "Русала" выросли на треть на фоне заявлений о смягчении санкций

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Акции "Русала" резко подорожали на Гонконгской фондовой бирже после сообщений о возможном снятии ограничительных мер. Накануне власти США заявили, что могут снять санкции с "Русала", если Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией.

По данным торгов, цена на акции алюминиевого гиганта на открытии торгов выросла на 23,68 процента — до 1,88 гонконгского доллара.

К 10:53 (5:53 мск) бумаги "Русала" росли уже на 34,87 процента (до 2,05 доллара) с пиками до 36,84 процента (2,07).

У закрытию торгов акции "Русала" выросли в цене на 43,42 процента, подорожав до 2,18 гонконгского доллара.

Кроме того, за последние два дня капитализация "Русала" выросла на 122 миллиарда рублей.

Так, на закрытии торгов прошлой недели бумаги компании стоили 22,95 рубля, а во вторник подскакивали уже до 31 рубля.

"Экономическое рейдерство"

В Кремле прокомментировали заявления о возможности снятия санкций с "Русала". По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, эти сообщения пока носят гипотетический характер, а принятые США решения "больно бьют" по потребителям компании по всему миру.

По его словам, Россия считает эти санкции незаконными.

"Мы считаем это фактически в отношении отдельно взятой компании действиями, сравнимыми с экономическим рейдерством", — заявил он.

Песков отметил, что из Вашингтона идет очень много провокативных действий и заявлений.

Также пресс-секретарь президента добавил, что Владимир Путин не обсуждал с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию с "Русалом".

По его словам, деловые круги ряда стран, включая Европу, поднимают этот вопрос перед своими правительствами.

Песков не ответил на вопрос, обращался ли президент компании Русал Олег Дерипаска к властям с просьбой помочь с ликвидностью в преддверии выплаты зарплат сотрудникам 25 апреля.

Американские санкции

"Этим занимается правительство", — заключил он.

В начале апреля Вашингтон ввел новые ограничительные меры против России. Так, в санкционный список попали ряд крупных бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности Олег Дерипаска и его En+ Group, ГАЗ, "Базовый элемент" и "Русал".

На этом фоне началось обвальное падение котировок ценных бумаг многих российских компаний и банков, в том числе не затронутых последним ужесточением санкционного режима.

Позднее американские власти заявили, что могут снять санкции с "Русала", если Дерипаска откажется от контроля над компанией. Также Минфин продлил до 23 октября период, в течение которого американские граждане и компании должны свернуть все контракты и прекратить взаимодействие с компанией.