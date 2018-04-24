"Роснефть" стала единственным поставщиком топлива для "Ангары" и "Союзов"

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Правительство РФ определило "Роснефть" единственным поставщиком нафтила (ракетного топлива) для "Роскосмоса" на 2018-2019 годы, говорится в распоряжении на официальном интернет-портале правовой информации.
В сентябре прошлого года официальный представитель Роскосмоса подтвердил РИА Новости, что ФАС, Минфин и Минэкономразвития работают над решением правительства о наделении "Роснефти" статусом единственного поставщика нафтила (ракетного топлива) для предприятий госкорпорации.
Нафтил — нетоксичное топливо, используемое в российских ракетах "Союз" и "Ангара".
"Роснефть" уже является единственным поставщиком топлива для ряда министерств и ведомств. Например, "Роснефть" и ее структуры являются единственным поставщиком моторного топлива для служебного транспорта МВД на 2018–2019 годы. Кроме того, "Роснефть" является единственным поставщиком топлива для Следственного комитета РФ.