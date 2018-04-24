Трудиться бок о бок: Абхазия готова к сотрудничеству с Крымом

СУХУМ, 24 апр — РИА Новости. Абхазия готова трудиться бок о бок вместе с Крымом для достижения благосостояния обеих республик, сказал министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба в беседе с корреспондентом Sputnik Абхазия на IV Ялтинском международном экономическом форуме.
"Для того чтобы наши граждане жили хорошо, надо развивать экономические отношения, открывать доступ к инвестициям, создавать максимально комфортные условия для передвижения", — сказал министр.
Важным катализатором такого рода сотрудничества Ардзинба назвал соглашение о взаимодействии между Абхазией и Крымом, которое затрагивает практически все направления жизнедеятельности двух республик.
На крымском рынке представлена абхазская продукция в виде напитков, и есть перспектива поставок стройматериалов, подчеркнул министр. Абхазию и Крым также связывает схожее политическое и экономическое положение и, по словам Ардзинба, обе республики испытывают определенные ограничения в области привлечения инвестиций, международной экономической деятельности, торговой и транспортной сферах.
"Тот опыт, который набрала Абхазия за четверть века, конечно, востребован в Крыму. Надо отдать должное нашим крымским коллегам, которые интенсивно и оперативно преодолевают эти ограничения, что подтверждает количество представителей иностранных компаний на этом форуме", — сказал Ардзинба.
Министр экономики Абхазии с сожалением отметил, что за последний год отношение западных стран к России заметно ухудшилось, но это обострение не отразилось на компаниях, которые приняли участи в Ялтинском экономическом форуме. Подобные ограничения вызывают противоположный эффект, уверен Ардзинба.
Конкурировать Абхазии и Крыму не стоит, считает он. Двум республикам необходимо объединиться в привлечении туристов на черноморские курорты.
"Мы находимся на берегу Черного моря, мы ориентированы на одного потребителя туристических услуг, поэтому и наши крымские коллеги, и мы хорошо понимаем, что нам необходимо не конкурировать между собой, а выстраивать такую цепочку взаимодействий, которая сделает в целом регион черноморских курортов более привлекательным", — сказал Адгур Ардзинба и добавил, что строительство Керченского моста упростит логистику, сблизит позиции.
Четвертый Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) состоялся в апреле 2018 года. Ялта принимает три тысячи его участников из регионов России и более 60 стран Европы, Азии, Африки, Латинской Америки. Абхазию на форуме представляет делегация Министерства экономики республики.
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Ялтинский международный форум входит в четверку крупнейших экономических мероприятий, проводимых в России.
За четыре года работы форума число участников увеличилось в несколько раз. Так в 2018 году мероприятие посетили три тысячи человек из 71 страны.
Главной темой ЯМЭФ-2018 стало "Будущее мира. Будущее России". Эксперты обсудили развитие цифровой экономики, международное сотрудничество, инвестиции и другие актуальные вопросы.
"Построен мост, новый терминал (аэропорта в Симферополе - прим.ред.), строятся дороги, восстанавливаются храмы и дворцы", - рассказала Наталья Поклонская об изменениях в жизни крымчан за четыре года.
Ранее киевские власти завели уголовные дела против европейских участников ЯМЭФ, которые приехали в Крым в обход украинского законодательства.
На фото: уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов
Иностранные гости ЯМЭФ не боятся санкций со стороны Украины, заявили крымские власти и поблагодарили Киев за дополнительную "рекламу" форуму.
Немецкий политик Андреас Маурер в свою очередь объяснил угрозы в адрес форума завистью, отметив беспомощность украинского руководства.
"Очень приятно, что форум становится центром притяжения бизнесменов, политиков, инвесторов, экономических аналитиков", — заявил полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Олег Белавенцев.
На фоне успехов ЯМЭФ украинские власти признали невозможность вернуть Крым. Ранее в 2017 году о готовности сделать это заявлял Петр Порошенко.
Глава Крыма отметил насыщенность форума, в рамках которого было организовано 40 панелей и сессий.
Важной частью программы стало заседание Международной ассоциации "Друзья Крыма". Спустя год после создания организации ее филиалы работают в 30 странах мира.
Сергей Аксенов также рассчитывает, что объем инвестиционных соглашений на ЯМЭФ-2018 превысит прошлогоднюю планку в 100 миллиардов рублей.
ЯМЭФ доказал полную бессмысленность политизации экономических отношений, заявил вице-премьер России Дмитрий Козак, приветствуя участников форума.
Перед официальной частью форума — 17-18 апреля, традиционно прошли молодежные дни. Прошедшие в это время литературные встречи и лекции можно было посмотреть онлайн с помощью мобильного приложения.
Эксперты в ходе ЯМЭФ отметили очень высокий инвестиционный потенциал Крыма. А Сергей Аксенов назвал приоритетные для региона проекты — по переработке сельхозпродукции, промышленному производству стройматериалов и рекреационному комплексу.
Представители сирийской провинции Латакия на церемонии высадки аллеи оливковых деревьев в Никитском ботаническом саду Крыма в честь российско-сирийской дружбы. 21 апреля 2018
Министр экономики и внешней торговли Сирии Самер аль-Халиль, глава Республики Крым Сергей Аксенов и председатель правления фонда ЯМЭФ Андрей Назаров (в центре слева направо) на Ялтинском международном экономическом форуме в Крыму. 21 апреля 2018