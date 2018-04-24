Мордовия вошла в десятку регионов с высокой экономической активностью

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Мордовия вошла в число восьми наиболее успешных регионов страны по индексу региональной экономической активности, сообщает пресс-служба главы региона со ссылкой на данные Центра развития Высшей школы экономики.

Специалисты Центра опубликовали сводный индекс региональной экономической активности в феврале этого года. Они оценили динамику пяти ключевых секторов экономики (промышленности, строительства, розничной и оптовой торговли, платных услуг населения). Во всех этих сферах республика демонстрирует уверенный рост. Помимо Мордовии, в группу лидеров со 100% показателями вошли также Ингушетия, Кабардино-Балкария, Чувашия, Бурятия, Тюменская и Новосибирская области и Еврейская автономная область. Средний процент экономической активности по России составил чуть выше 65%.

"В первом квартале этого года индекс промышленного производства превысил 115% — это один из лучших показателей в стране. Сегодня нам необходимо добиться прироста валового регионального продукта и промышленного производства, превышающего среднероссийские показатели как минимум в два раза", — отметил глава Мордовии Владимир Волков.

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