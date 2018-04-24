Медведев назвал условие необходимое для развития России

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поприветствовал участников и гостей V Инфраструктурного конгресса "Российская неделя государственно-частного партнерства" в Москве и отметил, что создание современной инфраструктуры является одним из главных условий развития страны, сообщается на сайте кабинета министров.
Медведев отметил, что в разных регионах страны реализуются крупные инфраструктурные проекты, строятся новые порты, мосты, скоростные магистрали, реконструируются аэропорты.
"Все это делает жизнь людей мобильной и комфортной. Но нам нужно строить больше, создавать необходимые условия для участия бизнеса в развитии общественной инфраструктуры. Это в том числе поможет сделать новый финансовый механизм — "Инфраструктурная ипотека", основанный на принципах государственно-частного партнерства, который позволит активно привлекать внебюджетные инвестиции", — уточнил премьер-министр.
Глава правительства также добавил, что рассчитывает на плодотворную работу участников конгресса и на то, что будут сформулированы конкретные предложения, востребованные на практике.