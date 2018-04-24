Акции "РусАла" взлетели на Гонконгской бирже

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Акции "Русала" пoдoрoжали на Гонконгской фондовой бирже на фoне заявлений американских властей о вoзмoжнoсти снятия ограничительных мер, свидетельствуют данные торгов.

Акции алюминиевoго гиганта на открытии торгов подорожали почти на 24 процента, до 1,88 гонконгского доллара. К 10.53 (5.53 мск) бумаги "Русала" росли уже почти на 35 процентов с пиками до 36,84 процента.

Ранее американские власти заявили о возможности снятия санкций с компании в случае отказа Олега Дерипаски от контроля над "Русалом".

В начале этого месяца США ввели новые антироссийские ограничительные меры. Рестрикциям подверглись несколько крупных предпринимателей и подконтрольные им компании. В число попавших в санкционный список вошли также Дерипаска и контролируемые им En+ Group, ГАЗ, "Базовый элемент" и "Русал".

Включение в санкционный список означает блокировку активов в США и запрет на ведение любого бизнеса с этими компаниями для американских граждан. Также запрещены любые операции с долговыми и долевыми инструментами. Министерство финансов США дало месяц на продажу акций и долговых инструментов "Русала" — ограничение на операции вступает в силу седьмого мая. Американским гражданам также дали два месяца на завершение текущих контрактов и прекращение сотрудничества с компаниями, которые попали под ограничительные меры.