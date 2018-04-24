Чужой интерес: почему Россия отказалась дать денег Всемирному банку

МОСКВА, 24 апреля — РИА Новости, Наталья Дембинская. Страны — члены Всемирного банка приняли решение увеличить его капитал на 13 миллиардов долларов. Россия от участия в докапитализации отказалась. Как заявили в Минфине, Москва не согласна с новыми принципами кредитной политики организации. Наблюдатели указывают, что ВБ долгое время был удобным инструментом для экономического и политического влияния США, но сегодня это уже не работает. Кроме того, ВБ стал абсолютно неэффективным. Понимая это, докапитализировать его отказался и Вашингтон.

Объясняя отказ России участвовать в докапитализации Всемирного банка, замминистра финансов Сергей Сторчак отметил, что его кредитная политика может привести к отказу от поддержки крупнейших и самых надежных заемщиков банка — Индии и Китая.

В результате организация утратит финансовую устойчивость и через несколько лет снова попросит средства у акционеров. В российском Минфине напомнили, что ВБ отказался финансировать ряд проектов в России. Впрочем, ключевая причина, по которой Москва утратила интерес к ВБ, состоит в том, что этот институт в условиях нового экономического порядка теряет актуальность.

Низкая эффективность

Всемирный банк зарекомендовал себя хорошим предсказателем — его макроэкономические оценки и прогнозы чаще всего оправдываются. Но программы, которые финансирует ВБ, за редким исключением неэффективны. В перестроечные годы надежды на него возлагала и Россия, однако со временем стало ясно: ВБ не слишком подходящий помощник в развитии экономики.

"Как и большинство международных институтов, Всемирный банк чрезмерно забюрократизирован. Реальных действий мало, расходов много", — отмечает Сергей Хестанов, советник генерального директора по макроэкономике "Открытие Брокер".

Экономисты указывают, что Всемирный банк и Международный валютный фонд — структуры из эпохи глобализации. Но сейчас все меняется.

"Капитал Всемирного банка направлялся на реформы, выгодные транснациональным корпорациям, в том числе американским. Теперь страны, от которых нужны те или иные реформы, "взламываются" с помощью Майдана. Тут уже не до переговоров. А потому вложения в ВБ или МВФ стали не столь выгодными", — объясняет Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований.

Протекционизм вместо свободной торговли

В основе Всемирного банка, как и других структур в системе ООН — Международного валютного фонда и Всемирной торговой организации (ВТО), — лежали принципы свободной торговли. Предполагалось, что политика не сможет никоим образом вторгаться в экономику: страны, принявшие принципы экономической открытости общества, будут торговать и сотрудничать друг с другом, а МВФ и ВТО помогут им провести правильные реформы.

На самом деле и МВФ, и ВБ были инструментом глобальной экономической, а также политической гегемонии Вашингтона в мире. Они навязывали экономически слабым странам жесткие правила — так называемый вашингтонский консенсус.

Причем США не считают нужным соблюдать какие-либо правила. Вашингтон перешел к открытому протекционизму и грубейшим образом нарушает законы свободной торговли, затеяв торговую войну с Китаем. В таких условиях и Международный валютный фонд, и Всемирный банк выглядят все более архаично.

"России лучше использовать деньги для решения собственных проблем. А вкладывать их в международные институты, которые не только не работают, но и враждебны вам, — чистое безумие", — подчеркивает Василий Колташов.

"Поддерживать организацию, способствующую проведению американской политики, да еще в условиях санкций, нам совершенно не с руки", — добавляет Михаил Беляев, главный экономист Института фондового рынка и управления.

© REUTERS / Joe Skipper Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в поместье Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида, США. 18 апреля 2018 года © REUTERS / Joe Skipper Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в поместье Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида, США. 18 апреля 2018 года

США не хотят платить

Любопытно, что решение об отказе в докапитализации Всемирного банка приняли и в Вашингтоне. Соображения те же, что и у нашего Минфина: невысокая эффективность профинансированных проектов и, собственно, понимание того, что эта организация исчерпала свои возможности, так как не соответствует новым экономическим условиям.

Глава Всемирного банка Джим Ен Ким, подводя итоги ежегодного собрания акционеров, заявил, что принятые решения позволят организации за несколько лет мобилизовать дополнительные ресурсы для своих программ.

Аналитики считают, что, пока система не перестроилась, Всемирному банку нужно хотя бы тактически соответствовать новым условиям и продолжать выполнять свои функции более адекватно. Отсюда и потребность в докапитализации.

Поскольку нынешняя модель финансовой структуры себя изжила, следующим шагом станет реорганизация Международного валютного фонда и Международного банка реконструкции и развития (МБРР), действующего в тандеме с Всемирным банком.

"Желающих поддерживать Всемирный банк в его нынешнем виде все меньше. Это все равно что вливать новое вино в старые мехи — и мехи разорвутся, и вино разольется", — резюмирует Беляев.