Шведская провинция Норрботтен заинтересована в сотрудничестве с Заполярьем

МУРМАНСК, 23 апр – РИА Новости. Власти провинции Норрботтен на севере Швеции заинтересованы в продолжении межрегионального сотрудничества с Мурманской областью, заявил и.о. генерального консула Швеции в Санкт-Петербурге Ханс Магнуссон на встрече с первым вице-губернатором Заполярья Алексеем Тюкавиным.

"Перед поездкой я связался с руководством провинции Норрботтен, и они подтвердили большую заинтересованность в межрегиональном сотрудничестве с Мурманской областью. Ряд встреч в рамках Баренцева сотрудничества намечен и на этот год", – отметил и.о. генконсула Швеции в Санкт-Петербурге.

В свою очередь Тюкавин отметил, что Мурманская область в этом году празднует 80-летие со дня образования, и этой дате посвящено много мероприятий. Кроме того, в сентябре нынешнего года исполняется 30 лет со дня установления дружественных связей региона со шведской губернией Норрботтен.

"Мы очень рассчитываем, что в ближайшем будущем возобновится авиасообщение с Норрботтеном. Надеемся, что интерес, который вы проявляете к Мурманской области (…), будет одним из шагов к активизации нашего сотрудничества, к поиску новых планов", – подчеркнул Тюкавин.

Нынешний визит шведского дипломата связан в том числе и с проведением в эти дни в Мурманске культурного фестиваля "Птица Баренц", в программу которого традиционно входят мероприятия, посвященные шведскому киноискусству. В частности, во вторник в культурно-выставочном центре Русского музея в Мурманске начнет работу мультимедийный проект "Бергман 100", посвященный юбилею шведского режиссера.

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