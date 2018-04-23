"Ильюшин" готов модернизировать самолеты ИЛ, используемые ВВС и ВМФ Индии

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Авиационной комплекс имени Ильюшина готов обеспечить модернизацию парка самолётов ИЛ, используемых ВВС и ВМФ Индии, а также организовать поставки новой техники, заявил в понедельник вице-президент ПАО "ОАК" по транспортной авиации, генеральный директор ПАО "Ил" Алексей Рогозин.

Рогозин отметил, что Индия – давний и надежный партнер России. Для "Ильюшина" символично, что первым шагом на пути к полноценному сотрудничеству двух стран в авиационной сфере стала передача советским государством в дар индийскому правительству двух самолетов Ил-14С в варианте "Салон".

"В настоящее время в парке ВВС и ВМФ Индии значительная часть самолетов российского производства, в числе которых воздушные суда разработки ОКБ имени Ильюшина Ил-76, Ил-78 и Ил-38. Готовы обеспечить как модернизацию существующего парка, так и поставки техники, отвечающей перспективным требованиям индийских партнеров", – отметил Рогозин, которого цитирует пресс-служба "Рособоронэкспорта".

В сообщении отмечается, индийская делегация во главе с генеральным директором по закупкам министерства обороны Индии Апурвой Чандрой посетила АО "Авиастар-СП" (входит в Дивизион транспортной авиации ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация") в Ульяновске, где российские специалисты провели для индийских коллег детальные презентации новейших российских самолетов Ил-76МД-90А и Ил-78МК-90А.