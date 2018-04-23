Эксперт прокомментировал заявление Минфина США по "Русалу"

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Директор аналитического департамента Локо-банка Кирилл Тремасов прокомментировал заявление Минфина США по ситуации с "Русалом". Комментарий эксперта приводит RT.

По мнению Тремасова, владельцу "Русала" Олегу Дерипаске, скорее всего, придется согласиться с условиями американцев, потому что компании нелегко будет выжить на рынке без государственной поддержки.

"Главным сценарием сейчас видится национализация "Русала", восстановление его операционной деятельности, возвращение на рынки, в дальнейшем более разумной была бы приватизация", — заявил эксперт.

Ранее в американском Минфине сообщили, что могут снять санкции с "Русала", если Дерипаска откажется от контроля над компанией.

Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал" попали под санкции США в начале апреля при расширении ограничительных мер против российских бизнесменов и связанных с ними компаний.